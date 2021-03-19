Клишас рассказал о разработке поправок в УК об усилении ответственности за пытки

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал создание рабочей группы, члены которой подготовят проект поправок в Уголовный кодекс, устанавливающих ответственность должностных лиц за пытки.

Об этом он сообщил в беседе с «Парламентской газетой».

«Позиция была единой: пытки совершенно недопустимы. В обществе эта тема вызывает резонанс, и мы знаем несколько подобных негативных примеров за последние годы. Кстати, лица, которые были в этом виновны, привлекались к ответственности по действующим статьям УК», — сказал сенатор.

Однако, если представители юридического сообщества считают, что могут быть введены дополнительные нормы, усиливающие ответственность за такие преступления, то это требует специального обсуждения в рамках созданной рабочей группы, заявил Андрей Клишас.