По факту гибели четырёх человек при пожаре в Пермском крае возбуждено дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели четырёх человек при пожаре.

«19 марта 2021 года в ночное время произошло возгорание деревянного жилого двухквартирного дома, расположенного в селе Перемском Добрянского городского округа. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1993 года рождения и их двоих детей (2017 и 2020 годов рождения) с признаками воздействия открытого пламени», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Отмечается, что при осмотре тел на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Ранее сообщалось, что один человек смог самостоятельно эвакуироваться из дома.