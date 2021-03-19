Специалисты оценили изменения в политике конфиденциальности WhatsApp

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Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением. Об этом говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».
Специалисты оценили изменения в политике конфиденциальности WhatsApp
  • © Reuters

Как пишут РИА Новости, WhatsApp изменил условия использования и политику приватности 4 января 2021 года.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — отмечают авторы исследования.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства мессенджера WhatsApp обновить пользовательское соглашение и добавить пункт о передаче персональных данных владеющей приложением компании Facebook.

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