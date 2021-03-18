В Туле нашли тела трёх человек в припаркованном автомобиле
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК по региону.
«В вечернее время 18 марта текущего года в припаркованном автомобиле в городе Туле обнаружены тела трёх человек», — рассказали в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой.