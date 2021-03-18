В Туле нашли тела трёх человек в припаркованном автомобиле

Короткая ссылка
В Туле обнаружили тела трёх человек в припаркованном автомобиле, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Туле нашли тела трёх человек в припаркованном автомобиле
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК по региону.

«В вечернее время 18 марта текущего года в припаркованном автомобиле в городе Туле обнаружены тела трёх человек», — рассказали в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить