В Минпросвещения рассказали о программе организации отдыха учителей

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже есть планы по разработке программы организации отдыха учителей, но её конкретные параметры находятся на стадии обсуждения.

Об этом он сказал в ходе круглого стола в рамках финала конкурса «Учитель будущего».

«Насчёт отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даём им свои предложения», — цитирует его РИА Новости.

Кравцов заявил, что конкретные параметры программы будут зависеть от объёма дополнительных средств, которые могут быть выделены на указанные цели.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.