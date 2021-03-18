В Минпросвещения рассказали о программе организации отдыха учителей
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе круглого стола в рамках финала конкурса «Учитель будущего».
«Насчёт отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даём им свои предложения», — цитирует его РИА Новости.
Кравцов заявил, что конкретные параметры программы будут зависеть от объёма дополнительных средств, которые могут быть выделены на указанные цели.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.