В Минпросвещения рассказали о программе организации отдыха учителей

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что уже есть планы по разработке программы организации отдыха учителей, но её конкретные параметры находятся на стадии обсуждения.
В Минпросвещения рассказали о программе организации отдыха учителей
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе круглого стола в рамках финала конкурса «Учитель будущего».

«Насчёт отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даём им свои предложения», — цитирует его РИА Новости. 

Кравцов заявил, что конкретные параметры программы будут зависеть от объёма дополнительных средств, которые могут быть выделены на указанные цели.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.

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