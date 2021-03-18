В Москве между закрытыми станциями Калужско-Рижской линии метро запустят автобусы

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Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии метрополитена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
В Москве между закрытыми станциями Калужско-Рижской линии метро запустят автобусы
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«С 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций на участке «Беляево» — «Новые Черёмушки» Калужско-Рижской линии мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации Дептранса, в будние дни на маршруте будут работать около 80 автобусов, в выходные — 40. Интервал движения транспорта будет менее минуты, причём повторный вход в метро после проезда на автобусе будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более.

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