В Москве между закрытыми станциями Калужско-Рижской линии метро запустят автобусы
- АГН «Москва»
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«С 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций на участке «Беляево» — «Новые Черёмушки» Калужско-Рижской линии мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ»,— говорится в сообщении ведомства.
По информации Дептранса, в будние дни на маршруте будут работать около 80 автобусов, в выходные — 40. Интервал движения транспорта будет менее минуты, причём повторный вход в метро после проезда на автобусе будет бесплатным.
Ранее сообщалось, что тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более.