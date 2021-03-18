В Самаре возбудили дело о халатности после обрушения стены жилого дома

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Уголовное дело о халатности возбуждено по факту обрушения в Самаре стены жилого дома 1909 года постройки, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Самаре возбудили дело о халатности после обрушения стены жилого дома
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«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города, данный жилой дом был признан аварийным в 2020 году, и жильцам предложили расселение, однако не все согласились.

Ранее Newinform передавало, что в Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки, никто не пострадал.

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