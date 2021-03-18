В Омске проверяют сообщения об избиении отцом десятилетнего сына

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В Омске проверяют сообщения об избиении отцом несовершеннолетнего сына.
В Омске проверяют сообщения об избиении отцом десятилетнего сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, 16 марта 2021 года 42-летний мужчина, состоявший на учёте в полиции за семейный дебош, сильно избил десятилетнего ребёнка. Мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга.

Материалы проверки будут переданы в СК России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело против женщины, подозреваемой в истязаниях ребёнка.

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