В Курганской области завели дело против подозреваемой в истязании ребёнка
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
По данным следствия, 49-летняя жительница одного из сёл Далматовского района с июня по декабрь 2020 года наказывала 13-летнюю девочку, которую опекала.
Узнав о происходящем, органы опеки забрали ребёнка и поместили в реабилитационный центр. В настоящее время девочка проходит медицинское обследование.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.