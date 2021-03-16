В Курганской области завели дело против подозреваемой в истязании ребёнка

В Курганской области завели дело против женщины, подозреваемой в истязаниях ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

По данным следствия, 49-летняя жительница одного из сёл Далматовского района с июня по декабрь 2020 года наказывала 13-летнюю девочку, которую опекала.

Узнав о происходящем, органы опеки забрали ребёнка и поместили в реабилитационный центр. В настоящее время девочка проходит медицинское обследование.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.