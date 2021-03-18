В Совфеде оценили идею создать должность омбудсмена по защите прав пенсионеров
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«Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека, и я думаю, что этого вполне достаточно», — сказал сенатор.
Он отметил, что существует большое количество «общественных организаций и НКО, работающих по теме людей старшего возраста».
«Мне кажется, что это предложение вряд ли будет поддержано», — заключил Рязанский.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.
Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.