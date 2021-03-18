В Совфеде оценили идею создать должность омбудсмена по защите прав пенсионеров

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил идею создания должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.
В Совфеде оценили идею создать должность омбудсмена по защите прав пенсионеров
  • Pixabay

«Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека, и я думаю, что этого вполне достаточно», — сказал сенатор.

Он отметил, что существует большое количество «общественных организаций и НКО, работающих по теме людей старшего возраста».

«Мне кажется, что это предложение вряд ли будет поддержано», — заключил Рязанский.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.

Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

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