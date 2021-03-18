В «Ростехе» подтвердили планы структурной реформы ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), компании «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолётостроения, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Как пишет РИА Новости, инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве.

Цель преобразований — повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

Ранее в РБК сообщили, что ведущие авиационные конструкторские бюро объединят в один центр на Ходынском поле, компании «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, а аппарат ОАК сократят на несколько тысяч человек.