Педагог из Нижнего Тагила стала участницей конкурса «Учитель года России»

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Преподаватель школы № 32 из Нижнего Тагила Ольга Семёнова стала участницей конкурса «Учитель года России».
Педагог из Нижнего Тагила стала участницей конкурса «Учитель года России»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает агентство tagilcity.ru.

По итогам проведения экспертизы конкурсных материалов первого тура, который прошёл в заочном формате, регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» Ольга Семёнова вошла в число участников конкурса.

Всего в финал вышли семь участников из Свердловской области, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Финальные мероприятия запланированы на 19 и 26 марта. 19 марта в Екатеринбурге в лицее №88 пройдёт первый день финала — уроки и внеурочные мероприятия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, педагог из Петербурга вошёл в пятёрку лидеров конкурса «Учитель года России — 2020».

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