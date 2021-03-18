Педагог из Нижнего Тагила стала участницей конкурса «Учитель года России»

Преподаватель школы № 32 из Нижнего Тагила Ольга Семёнова стала участницей конкурса «Учитель года России».

Об этом сообщает агентство tagilcity.ru.

По итогам проведения экспертизы конкурсных материалов первого тура, который прошёл в заочном формате, регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» Ольга Семёнова вошла в число участников конкурса.

Всего в финал вышли семь участников из Свердловской области, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Финальные мероприятия запланированы на 19 и 26 марта. 19 марта в Екатеринбурге в лицее №88 пройдёт первый день финала — уроки и внеурочные мероприятия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, педагог из Петербурга вошёл в пятёрку лидеров конкурса «Учитель года России — 2020».