Адвокат рассказал о ходе расследования дела экс-замминистра культуры Пирумова

Второе дело бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова 19 марта заново начнёт рассматривать Красногорский городской суд Подмосковья. Об этом сообщил его адвокат Федор Куприянов.

«Дело в отношении моего подзащитного передано другому судье в связи с тем, что наш судья ушёл в отставку. В пятницу состоится первое заседание у нового судьи», —приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что рассматривавший ранее дело судья с декабря провёл десять судебных заседаний.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и Борис Мазо, возглавлявший департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.