Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами продлена до 15 октября.

Также вынесено постановление о передаче по подсудности уголовного дела в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и Борис Мазо, возглавлявший департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.

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