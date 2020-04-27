Экс-замминистра культуры Пирумову продлили на полгода домашний арест
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- РИА Новости
Мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами продлена до 15 октября.
Также вынесено постановление о передаче по подсудности уголовного дела в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2015 году Пирумов и Борис Мазо, возглавлявший департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.