В Петербурге начался финал конкурса «Учитель будущего»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге начался финал профессионального конкурса «Учитель будущего».
В Петербурге начался финал конкурса «Учитель будущего»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на организаторов.

В финале собралось 99 команд из 44 регионов, всего 296 учителей.

Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ — 13 команд, а Центральный федеральный округ — 14 команд финалистов.

«Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя — даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодёжи», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить