В Петербурге начался финал конкурса «Учитель будущего»

В Санкт-Петербурге начался финал профессионального конкурса «Учитель будущего».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на организаторов.

В финале собралось 99 команд из 44 регионов, всего 296 учителей.

Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ — 13 команд, а Центральный федеральный округ — 14 команд финалистов.

«Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя — даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодёжи», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

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