В Нижегородской области рассказали о темпах ввода жилья в 2020 году

В 2020 году в Нижегородской области ввели в эксплуатацию более 6 тыс. жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. м, что на 4,7% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство экономического развития и инвестиций.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, к 2030 году во всех регионах России объёмы строительства должны быть не менее 0,82 кв. м на человека в год. Для достижения целей областное правительство использует механизмы комплексного развития территорий и инфраструктурных облигаций.

По итогам 2020 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по объёму жилищного строительства.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.