В Нижегородской области рассказали о темпах ввода жилья в 2020 году
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство экономического развития и инвестиций.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, к 2030 году во всех регионах России объёмы строительства должны быть не менее 0,82 кв. м на человека в год. Для достижения целей областное правительство использует механизмы комплексного развития территорий и инфраструктурных облигаций.
По итогам 2020 года Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по объёму жилищного строительства.
Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.