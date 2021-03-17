В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Грецией

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Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с Грецией.
В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Грецией
  • globallookpress.com

«Россияне не рискнут массово посещать Грецию. Я не ожидаю больших потоков туристов. Но, безусловно, первичный всплеск интереса возможен», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, 7—9% россиян, которые видят себя на отдыхе только за рубежом, могут захотеть посетить Грецию.

«Но сомневаюсь, что поток туристов будет расти в геометрической прогрессии», — отметил эксперт.

Как пояснил Осауленко, основная часть россиян старается путешествовать сейчас недалеко от дома и на короткий срок из-за пандемии.

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты из туриндустрии дали прогноз по внешнему туризму.

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