Эксперты дали прогноз по внешнему туризму
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Об этом сообщает URA.RU.
В частности, в «Интуристе» заявили, что операторы ждут ослабления карантинных мер в Греции и столице ОАЭ Абу-Даби.
Также операторы рассчитывают на открытие для граждан России Кипра и восстановление авиасообщения с Черногорией, отметили в Travelata.ru.
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что идею об открытии высказал министр туризма Испании.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.