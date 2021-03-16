Эксперты дали прогноз по внешнему туризму

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Эксперты из туриндустрии дали прогноз по внешнему туризму.
Эксперты дали прогноз по внешнему туризму
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Об этом сообщает URA.RU.

В частности, в «Интуристе» заявили, что операторы ждут ослабления карантинных мер в Греции и столице ОАЭ Абу-Даби.

Также операторы рассчитывают на открытие для граждан России Кипра и восстановление авиасообщения с Черногорией, отметили в Travelata.ru.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что идею об открытии высказал министр туризма Испании.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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