Попова заявила о невосприимчивости к вакцинации 10% людей
- РИА Новости
«10% населения земного шара, 10% в любом городе и населённом пункте, сильное такое число людей, не реагируют на вакцинацию», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
По её словам, это касается практически всех вакцин.
Как подчеркнула Попова, главное — чтобы общая часть населения в стране была защищена, тогда вирусу негде будет распространиться.
15 марта сообщалось, что в России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек.