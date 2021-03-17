Попова заявила о невосприимчивости к вакцинации 10% людей

Каждый десятый человек в мире невосприимчив практически к любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«10% населения земного шара, 10% в любом городе и населённом пункте, сильное такое число людей, не реагируют на вакцинацию», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По её словам, это касается практически всех вакцин.

Как подчеркнула Попова, главное — чтобы общая часть населения в стране была защищена, тогда вирусу негде будет распространиться.

15 марта сообщалось, что в России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек.