Попова заявила о невосприимчивости к вакцинации 10% людей

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Каждый десятый человек в мире невосприимчив практически к любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила о невосприимчивости к вакцинации 10% людей
  • РИА Новости

«10% населения земного шара, 10% в любом городе и населённом пункте, сильное такое число людей, не реагируют на вакцинацию», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По её словам, это касается практически всех вакцин.

Как подчеркнула Попова, главное — чтобы общая часть населения в стране была защищена, тогда вирусу негде будет распространиться.

15 марта сообщалось, что в России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек.

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