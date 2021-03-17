В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в 2021 году, скорее всего, 20—25% россиян выберут выездной туризм, а 75—80% — внутренний.

«Лидировать среди заграничных направлений будет, безусловно, Турция. Танзания пока не пользуется широкой популярностью из-за высокой цены и дальнего расстояния», — отметил эксперт.

Он не исключил, что этим летом можно будет поехать в Грецию, Тунис и на Кипр, но пока данные направления закрыты.

«Обычно соотношение вылетов организованных туристов выглядит так: 31% летят за рубеж, 69% — внутри страны. В прошлом году 90% ехали по внутренним направлениям, 10% — за границу», — сообщил Барзыкин.

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты из туриндустрии дали прогноз по внешнему туризму.