Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников

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Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал, как обезопасить себя от мошенников.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников
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«Раньше они должны были вас просто шокировать, ведь шок для жертвы — попытка вывести её из равновесия. Сейчас этого оказывается мало: они должны не только шокировать вас, но и подтвердить свою лояльность к вам и подогреть к себе доверие», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, нельзя терять бдительность. Эксперт советует критично относиться к любой входящей информации.

Седов также считает, что рядом должен быть человек, с которым можно посоветоваться.

«Из нашей жизни ушла культура посиделок за чашкой чая. А ведь в этом формате можно очень много обсудить, и это действительно сильно помогает», — пояснил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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