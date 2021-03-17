Правительство определится с судьбой льготной ипотеки до 1 июля

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Правительство России до 1 июля примет решение о судьбе льготной ипотеки, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Правительство определится с судьбой льготной ипотеки до 1 июля
  • РИА Новости

По его словам, рассматриваются различные варианты: пролонгация программы на более длительные сроки, особый упор — на социальный аспект, расширение на семьи с детьми, поддержка индивидуального жилищного строительства.

«В правительстве сейчас есть несколько таких вариантов, мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее, даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении», — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и ЦБ вместе подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

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