Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передаёт ТАСС.
Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ
  • РИА Новости

Как отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, в сфере ЖКХ остаётся много острых, чувствительных для граждан вопросов, в том числе и этот. 

По его словам, понятно, что экономика живёт по своим законам, нарушать которые очень опасно.

«Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров.

Ранее в Минэнерго рассказали, что в 2021 году рост тарифов на электроэнергию в среднем не превысит 5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить