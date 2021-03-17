Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ
- РИА Новости
Как отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, в сфере ЖКХ остаётся много острых, чувствительных для граждан вопросов, в том числе и этот.
По его словам, понятно, что экономика живёт по своим законам, нарушать которые очень опасно.
«Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров.
Ранее в Минэнерго рассказали, что в 2021 году рост тарифов на электроэнергию в среднем не превысит 5%.