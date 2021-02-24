В Минэнерго рассказали о стоимости электричества для населения в 2021 году

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Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс рассказал о стоимости электричества для населения в 2021 году.
В Минэнерго рассказали о стоимости электричества для населения в 2021 году
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«Для населения тарифы меняются раз в год, и в 2021 году их рост в среднем не превысит 5%. Напомню, что тарифы на электроэнергию для населения в России полностью регулируются государством и на них никоим образом не оказывают влияние изменения цен на оптовом рынке», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, социальная политика такова, что население платит по заниженным тарифам, а часть затрат перекладывается на других потребителей.

Как отметил Сниккарс, никаких глобальных изменений в части тарифов для населения в 2021 году не будет.

Ранее заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк в беседе с газетой «Известия» прокомментировала разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения.

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