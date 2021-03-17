Полторы тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса

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Около 1,5 тыс. жителей Московской области перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса на региональном портале госуслуг.
Полторы тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство госуправления.

«Электронная услуга значительно упростила для дачников многие сервисы. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нём прописку, платить сниженные коммунальные платежи, обратиться за налоговым вычетом и пользоваться другими льготами», — цитирует телеканал «360» главу ведомства Максима Рымара.

Услуга представлена на областном портале в разделе «Дом и ЖКХ».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье упростили получение имущественных услуг.

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