Полторы тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство госуправления.
«Электронная услуга значительно упростила для дачников многие сервисы. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нём прописку, платить сниженные коммунальные платежи, обратиться за налоговым вычетом и пользоваться другими льготами», — цитирует телеканал «360» главу ведомства Максима Рымара.
Услуга представлена на областном портале в разделе «Дом и ЖКХ».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье упростили получение имущественных услуг.