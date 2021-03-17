В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению фестиваля «На высоте»

В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению всероссийского молодёжного фестиваля «На высоте».

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как ожидается, мероприятие пройдёт в сентябре 2021 года.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что программа будет насыщенной и интересной.

«В рамках фестиваля готовится немало ярких событий. Начиная от международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества» и заканчивая Всероссийским фестивалем работающей молодёжи и слётом местных организаций Российского союза молодёжи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что межмуниципальный молодёжный форум «Территория Севера» пройдёт 27—28 марта в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).