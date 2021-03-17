В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению фестиваля «На высоте»

Короткая ссылка
В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению всероссийского молодёжного фестиваля «На высоте».
В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению фестиваля «На высоте»
  • @navycote
  • Instagram

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как ожидается, мероприятие пройдёт в сентябре 2021 года.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что программа будет насыщенной и интересной.

«В рамках фестиваля готовится немало ярких событий. Начиная от международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества» и заканчивая Всероссийским фестивалем работающей молодёжи и слётом местных организаций Российского союза молодёжи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что межмуниципальный молодёжный форум «Территория Севера» пройдёт 27—28 марта в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить