В Ставропольском крае рассказали о планах по проведению фестиваля «На высоте»
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Как ожидается, мероприятие пройдёт в сентябре 2021 года.
Губернатор Владимир Владимиров заявил, что программа будет насыщенной и интересной.
«В рамках фестиваля готовится немало ярких событий. Начиная от международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества» и заканчивая Всероссийским фестивалем работающей молодёжи и слётом местных организаций Российского союза молодёжи», — сказал он.
Ранее сообщалось, что межмуниципальный молодёжный форум «Территория Севера» пройдёт 27—28 марта в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).