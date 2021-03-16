Форум «Территория Севера» пройдёт 27—28 марта в ЯНАО

Форум «Территория Севера» пройдёт 27—28 марта в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на организаторов.

В программе VI Межмуниципального молодёжного форума — лекции, семинары и мастер-классы.

Мероприятие пройдёт в очном формате. Будут работать три образовательных модуля: «Территория креатива», «Территория про здоровье» и «Территория про офис».

В рамках форума выступят эксперты из Екатеринбурга, Челябинска и Казани. Также будет проведён конкурс социальных грантов.

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