В Салехарде произошёл пожар в жилом доме

Пожар на площади 400 кв. м произошёл в жилом доме Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Сегодня, 17 марта, в Салехарде произошёл пожар в жилом двухэтажном деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, 31», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, пожарные локализовали распространение огня.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее в результате пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирске Красноярского края погибли четверо несовершеннолетних, ещё один ребёнок и взрослый пострадали.