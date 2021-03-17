В Салехарде произошёл пожар в жилом доме
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«Сегодня, 17 марта, в Салехарде произошёл пожар в жилом двухэтажном деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, 31», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, пожарные локализовали распространение огня.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее в результате пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирске Красноярского края погибли четверо несовершеннолетних, ещё один ребёнок и взрослый пострадали.