В Салехарде произошёл пожар в жилом доме

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Пожар на площади 400 кв. м произошёл в жилом доме Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Салехарде произошёл пожар в жилом доме
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«Сегодня, 17 марта, в Салехарде произошёл пожар в жилом двухэтажном деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, 31», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, пожарные локализовали распространение огня.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее в результате пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирске Красноярского края погибли четверо несовершеннолетних, ещё один ребёнок и взрослый пострадали.

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