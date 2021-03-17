Путин призвал ГП активно реагировать на попытки дестабилизации в стране

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал ведомство оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма.
Путин призвал ГП активно реагировать на попытки дестабилизации в стране
  • РИА Новости

«Общество ждёт от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказал глава государства.

В начале марта Владимир Путин заявил, что в стране нужно жёстко пресекать национализм и ксенофобию.

Он попросил МВД жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить