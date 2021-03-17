Путин призвал ГП активно реагировать на попытки дестабилизации в стране
- РИА Новости
«Общество ждёт от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказал глава государства.
В начале марта Владимир Путин заявил, что в стране нужно жёстко пресекать национализм и ксенофобию.
Он попросил МВД жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов.