Путин призвал ГП активно реагировать на попытки дестабилизации в стране

Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал ведомство оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма.

«Общество ждёт от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказал глава государства.

В начале марта Владимир Путин заявил, что в стране нужно жёстко пресекать национализм и ксенофобию.

Он попросил МВД жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов.