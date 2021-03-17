Эксперты рассказали о ситуации с ценами на квартиры в небоскрёбах

Аналитики Capital Group выяснили, что квартиры и апартаменты в небоскрёбах в среднем на 11% дороже, чем в домах высотой до 33 этажей.

Об этом сообщает газета «Известия».

Самая большая разница в бюджетах была зафиксирована в элитном сегменте, где покупатели тратили в среднем 90,5 млн рублей за квартиру в небоскрёбе, что на 15% больше, чем в случае квартир аналогичного класса в корпусах до 33 этажей.

В бизнес-классе средняя стоимость квадратного метра в небоскрёбах составляет 303 тыс. рублей, что на 6% больше по сравнению с сопоставимыми по локации среднеэтажными проектами.

В Capital Group объяснили разницу в бюджетах более высокой себестоимостью строительства небоскрёбов.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.