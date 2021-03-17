Бастрыкин взял на контроль дело о сожжении памятника в Татарстане

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара, который уничтожил памятник Воину-Освободителю в Татарстане.

Глава ведомства поручил доложить ему обо всех обстоятельствах преступления.

По предварительным данным, в городе Заинске на бульваре Победы четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, после чего подожгли находившийся рядом венок.

«Огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России).

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как 12 января в украинском Херсоне неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии.