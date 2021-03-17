Опрос показал, что россияне хотели бы изменить в современной России
- © Кирилл Зыков
- АГН «Москва»
Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, респонденты посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять Конституцию и вернуть предыдущую её версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%).
При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.
7% заявили, что в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество, 6% высказались за законы, направленные на развитие страны, отменяющие ЕГЭ предложили 5%.
Принять закон о домашнем насилии предложили 2%.
Отвечая на каждый из вопросов, респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа.