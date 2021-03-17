Опрос показал, что россияне хотели бы изменить в современной России

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Россияне, принявшие участие в опросе ВЦИОМ, рассказали, какие правила и законы современной России они посоветовали бы отменить, если бы были на месте советника президента.
Опрос показал, что россияне хотели бы изменить в современной России
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, респонденты посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять Конституцию и вернуть предыдущую её версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%).

При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.

7% заявили, что в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество, 6% высказались за законы, направленные на развитие страны, отменяющие ЕГЭ предложили 5%.

Принять закон о домашнем насилии предложили 2%.

Отвечая на каждый из вопросов, респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа.

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