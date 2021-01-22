Во ВЦИОМе рассказали о результатах опроса про удовлетворённость россиян в разных сферах жизни

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Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров рассказал о результатах опроса про удовлетворённость россиян в разных сферах жизни.
Во ВЦИОМе рассказали о результатах опроса про удовлетворённость россиян в разных сферах жизни
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«По его данным, получается, что в конце этого года, 2020-го, удовлетворённость жизнью в России оказалась больше, чем в конце 2019-го», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, жители страны довольны своими родными: 93% респондентов утверждают, что абсолютно удовлетворены отношениями в семье. Они также испытывают положительные эмоции от общения с близкими и друзьями.

Далее по уровню удовлетворённости следует личная безопасность.

«В этом году, очевидно, возможностей с досугом и его проведением, в том числе во время отпуска, было меньше, чем обычно. Порядка 40% не удовлетворены этим аспектом своей жизни. Удовлетворённых — 55%», — сообщил Фёдоров.

В 2020 году ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 80% россиян готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса.

Также сайт «Аргументы и факты» сообщил со ссылкой на ВЦИОМ, что каждый пятый россиянин (22%) стал чаще пользоваться услугами доставки товаров во время режима самоизоляции.

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