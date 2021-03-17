Уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Рязанской области

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Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области.
Уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Рязанской области
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Как сообщается на сайте «МВД Медиа», следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с рулевым управлением, в результате транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 18 человек, из них пять были госпитализированы.

Ранее в Областной клинической больнице Рязани сообщили, что двое пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе М5 в Рязанской области находятся в реанимации.

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