Россиян предупредили о новой схеме обмана банковских клиентов

Короткая ссылка
Мошенники в России придумали новый способ обмана банковских клиентов. Они стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.
Россиян предупредили о новой схеме обмана банковских клиентов
  • © РИА Новости

Как пишет газета «Известия», располагая детальной информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе неё персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех смс на собственный номер.

Об этом рассказали в компании «Инфосистемы Джет», информацию подтвердили в Центробанке и крупных кредитных организациях.

Ранее директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев оценил новую схему кражи личных и банковских данных, когда мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждёт суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить