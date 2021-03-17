Россиян предупредили о новой схеме обмана банковских клиентов
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Как пишет газета «Известия», располагая детальной информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе неё персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех смс на собственный номер.
Об этом рассказали в компании «Инфосистемы Джет», информацию подтвердили в Центробанке и крупных кредитных организациях.
Ранее директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев оценил новую схему кражи личных и банковских данных, когда мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждёт суд.