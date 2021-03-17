Россиян предупредили о новой схеме обмана банковских клиентов

Мошенники в России придумали новый способ обмана банковских клиентов. Они стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег.

Как пишет газета «Известия», располагая детальной информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе неё персональными данными, злоумышленник выпытывает недостающий код подтверждения переадресации всех смс на собственный номер.

Об этом рассказали в компании «Инфосистемы Джет», информацию подтвердили в Центробанке и крупных кредитных организациях.

Ранее директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев оценил новую схему кражи личных и банковских данных, когда мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждёт суд.