Специалист прокомментировал новую схему телефонного мошенничества

Директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев оценил новую схему кражи личных и банковских данных, когда мошенники рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждёт суд.

«Не нужно переходить по ссылке, даже если вас запугивают. Органы государственной власти, если хотят обеспечить какие-то выплаты, которые вам положены, вряд ли будут навязывать вам свои услуги. Необходимо положить трубку, как можно меньше контактировать с мошенниками и обратиться на сайт государственных услуг», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если человек всё-таки перешёл по ссылке из смс, то не следует вводить персональные данные и сведения о банковской карте на открывшемся сайте.

Как отметил Зубарев, даже если ресурс будет очень похож на официальную страницу, велика вероятность, что это подделка.

Ранее политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.