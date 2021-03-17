Спасатели обследовали здания на Камчатке после землетрясения

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Спасатели завершили обследование зданий в поселке Усть-Камчатск на Камчатке, где ощущалось мощное землетрясение, разрушений нет.
Спасатели обследовали здания на Камчатке после землетрясения
  • РИА Новости

«В посёлке Усть-Камчатск, где ощущалось землетрясение… оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями произведён осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. После этого сообщалось об афтершоках.

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