Спасатели обследовали здания на Камчатке после землетрясения

Спасатели завершили обследование зданий в поселке Усть-Камчатск на Камчатке, где ощущалось мощное землетрясение, разрушений нет.

«В посёлке Усть-Камчатск, где ощущалось землетрясение… оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями произведён осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. После этого сообщалось об афтершоках.