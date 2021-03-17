Спасатели обследовали здания на Камчатке после землетрясения
- РИА Новости
«В посёлке Усть-Камчатск, где ощущалось землетрясение… оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями произведён осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.
Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.
Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. После этого сообщалось об афтершоках.