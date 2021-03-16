В АТОР прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.
В АТОР прокомментировали третий этап программы туристического кешбэка
  • Pixabay

«Очень хорошо, что программа расширяет границы туристического сезона. Она даёт больше возможностей отдохнуть не только в высокий сезон, когда и спрос больше, и цены выше, но и в межсезонье», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Горина, сохранение условий акции по минимальной продолжительности тура открывает больше возможностей для туров выходного дня.

Он также выразил надежду, что программа будет проводиться на регулярной основе.

«Мы надеемся, что это программа системная и что она будет продолжена в осенне-зимнем периоде 2021 года», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.

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