Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к первому весеннему выезду после зимнего перерыва
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«В первую очередь нужно проверить свой автомобиль. Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют и машина даже какое-то время не может тронуться с места», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, также необходимо проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, световые приборы, аварийную сигнализацию.
Кроме того, рекомендуется посмотреть, всё ли есть в аптечке.
Как добавил Канаев, если водитель садится за руль после долгого перерыва, то не нужно торопиться.
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