Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к первому весеннему выезду после зимнего перерыва

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Директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, как подготовить автомобиль к первому весеннему выезду после зимнего перерыва.
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к первому весеннему выезду после зимнего перерыва
  • Pixabay

«В первую очередь нужно проверить свой автомобиль. Как минимум не заржавели ли где-то диски, потому что многие ставят автомобиль на улице. Даже если он в закрытом помещении, тоже бывает, что диски ржавеют и машина даже какое-то время не может тронуться с места», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также необходимо проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, световые приборы, аварийную сигнализацию.

Кроме того, рекомендуется посмотреть, всё ли есть в аптечке.

Как добавил Канаев, если водитель садится за руль после долгого перерыва, то не нужно торопиться.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить машину от угона.

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