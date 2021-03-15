Эксперты рассказали, как обезопасить автомобиль от угона
- globallookpress.com
В беседе с Inforeactor он напомнил, что не стоит оставлять автомобиль, не поставив его на сигнализацию. Также нежелательно пользоваться неохраняемыми стоянками.
«Неплохо, если машина оснащена секретными кнопками», — отметил Голованов.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что лучше всего застраховать автомобиль.
В случае с машинами, которые страховать невыгодно, он рекомендует использовать механические блокираторы.
«Замки качественно работают при установке на КПП и руль, а автомобиль лучше ставить в надёжном, освещённом месте под камерами. Это может отпугнуть злоумышленников», — считает Моржаретто.
Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.