Эксперты рассказали, как обезопасить автомобиль от угона

Заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов рассказал, как обезопасить машину от угона.

В беседе с Inforeactor он напомнил, что не стоит оставлять автомобиль, не поставив его на сигнализацию. Также нежелательно пользоваться неохраняемыми стоянками.

«Неплохо, если машина оснащена секретными кнопками», — отметил Голованов.

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что лучше всего застраховать автомобиль.

В случае с машинами, которые страховать невыгодно, он рекомендует использовать механические блокираторы.

«Замки качественно работают при установке на КПП и руль, а автомобиль лучше ставить в надёжном, освещённом месте под камерами. Это может отпугнуть злоумышленников», — считает Моржаретто.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.