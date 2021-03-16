Гинцбург оценил возможность употребления алкоголя после вакцинации
- РИА Новости
«Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, этиловый спирт — это яд для нейронов и всех клеток человека, включая клетки иммунной системы.
Ранее Александр Гинцбург рассказал о планах испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ.