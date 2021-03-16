Гинцбург оценил возможность употребления алкоголя после вакцинации

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Употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса можно, но в разумных пределах, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург оценил возможность употребления алкоголя после вакцинации
  • РИА Новости

«Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, этиловый спирт — это яд для нейронов и всех клеток человека, включая клетки иммунной системы.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о планах испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ.

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