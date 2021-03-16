Казань стала самым доступным по цене городом для поездок на майские праздники

Короткая ссылка
Казань вошла в число популярных городов для путешествий на майские праздники в 2021 году. Столица Татарстана заняла восьмое место в общем рейтинге по данным сайта по бронированию жилья Tvil.ru.
Казань стала самым доступным по цене городом для поездок на майские праздники
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом сообщает «Реальное время».

Туристы чаще всего бронируют на майские праздники номера в отелях (58,88%) и квартиры (31,81%). Большинство предпочитают путешествовать парами (42,71%), ещё 23,73% семей — с детьми.

В среднем туристы бронируют жильё от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 тыс. до 6,8 тыс. рублей в сутки.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить