Казань стала самым доступным по цене городом для поездок на майские праздники

Казань вошла в число популярных городов для путешествий на майские праздники в 2021 году. Столица Татарстана заняла восьмое место в общем рейтинге по данным сайта по бронированию жилья Tvil.ru.

Об этом сообщает «Реальное время».

Туристы чаще всего бронируют на майские праздники номера в отелях (58,88%) и квартиры (31,81%). Большинство предпочитают путешествовать парами (42,71%), ещё 23,73% семей — с детьми.

В среднем туристы бронируют жильё от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 тыс. до 6,8 тыс. рублей в сутки.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.