Казань стала самым доступным по цене городом для поездок на майские праздники
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Об этом сообщает «Реальное время».
Туристы чаще всего бронируют на майские праздники номера в отелях (58,88%) и квартиры (31,81%). Большинство предпочитают путешествовать парами (42,71%), ещё 23,73% семей — с детьми.
В среднем туристы бронируют жильё от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 тыс. до 6,8 тыс. рублей в сутки.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.