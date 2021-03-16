Чернышенко рассказал подробности о подготовке нацпроекта о туризме

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Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал подробности о подготовке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Чернышенко рассказал подробности о подготовке нацпроекта о туризме
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, в настоящее время подготовка документа находится в финальной стадии. Главные задачи — увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, создание новых рабочих мест, обеспечение экономического роста за счёт мультипликативности туротрасли.

«Благодаря нацпроекту мы будем решать несколько важных задач — создавать качественные места отдыха, выстраивать бесшовную логистику. Для инвесторов государство должно стать надёжным партнёром», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что эту роль будет выполнять корпорация «Туризм.рф», способствуя привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

«По нашим расчётам, эта цифра к 2030 году составит 4,7 млн. Таким образом, мы получим как экономический эффект, так и социальный», — сообщил вице-премьер.

До конца марта нацпроект внесут на рассмотрение в президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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