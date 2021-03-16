Песков оценил решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией.

«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он отметил, что «каждый регион идёт в своей траектории движения».

«Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил проведение в регионе массовых мероприятий, которые приурочены к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введённом в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным на 16 марта, за сутки в России выявлено 9393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 409 438 случаев коронавируса.

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