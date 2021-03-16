Путин высказался об изучении истории взаимоотношений народов

Президент России Владимир Путин заявил, что историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов надо анализировать на основе документально подтверждённых фактов.

РИА Новости

«Очевидно, что необходим взвешенный, объективный анализ многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского, польского народов на основе документально подтверждённых исторических фактов», — цитирует РИА Новости слова Путина в приветствии организаторам и участникам открывшейся в Москве историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919—1921 годов. Рижский мирный договор». Российский лидер отметил, что без вдумчивого изучения невозможно полностью понять ключевые исторические события.