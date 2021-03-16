Путин высказался об изучении истории взаимоотношений народов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов надо анализировать на основе документально подтверждённых фактов.
Путин высказался об изучении истории взаимоотношений народов
  • РИА Новости

«Очевидно, что необходим взвешенный, объективный анализ многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского, польского народов на основе документально подтверждённых исторических фактов», — цитирует РИА Новости слова Путина в приветствии организаторам и участникам открывшейся в Москве историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919—1921 годов. Рижский мирный договор».

Российский лидер отметил, что без вдумчивого изучения невозможно полностью понять ключевые исторические события.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить