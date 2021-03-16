Путин высказался об изучении истории взаимоотношений народов
- РИА Новости
«Очевидно, что необходим взвешенный, объективный анализ многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского, польского народов на основе документально подтверждённых исторических фактов», — цитирует РИА Новости слова Путина в приветствии организаторам и участникам открывшейся в Москве историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919—1921 годов. Рижский мирный договор».
Российский лидер отметил, что без вдумчивого изучения невозможно полностью понять ключевые исторические события.