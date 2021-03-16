Apple согласилась предустанавливать российские приложения на гаджеты

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Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои гаджеты приложений от российских разработчиков, пишет газета «Ведомости».
Apple согласилась предустанавливать российские приложения на гаджеты
  • Reuters

О достижении соглашения изданию рассказал источник в министерстве, в офисе корпорации информацию подтвердили.

Так, с 1 апреля устройства при активации в России будут предлагать отечественные приложения. При настройке пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему будет предложено установить приложения из утверждённого списка.

При этом от установки можно отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений, добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик.

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