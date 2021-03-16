На западе Москвы мужчину убили молотком

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На западе Москвы мужчину убили молотком, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в ГУ СК России по Москве.
На западе Москвы мужчину убили молотком
  • РИА Новости

«По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанёс мужчине множественные удары молотком в область головы», — говорится в сообщении московского главка СК.

Отмечается, что потерпевший скончался на месте от полученных повреждений.

По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. 

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