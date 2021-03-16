На западе Москвы мужчину убили молотком
- РИА Новости
«По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанёс мужчине множественные удары молотком в область головы», — говорится в сообщении московского главка СК.
Отмечается, что потерпевший скончался на месте от полученных повреждений.
По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына.