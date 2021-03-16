В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углём

На 1978-м км перегона Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов гружённого углём поезда.

«По предварительным данным, 16 марта 2021 года в 05:20 (03:20 мск) на 1978-м км перегона Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 грузовых вагонов, гружённых углем. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно», — приводит ТАСС сообщение Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло после срабатывания тормозной системы состава.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда.