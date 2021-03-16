Полиция проводит проверку по факту нападения собак в Южно-Сахалинске

Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по Сахалинской области.

«Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка», — сообщил он.

По данным Sakhalin.info, собаки с разницей в полчаса в одном районе напали на двух мальчиков из одной семьи.

От младшего псов отогнал очевидец, у ребёнка — многочисленные укусы на руках, ноге и щеке. Старшего брата собака укусила за ногу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске после нападения собаки на ребёнка возбуждено уголовное дело.