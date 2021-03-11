В Новосибирске после нападения собаки на ребёнка возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о халатности после того, как бездомная собака напала на семилетнюю девочку в Новосибирске.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Следственный комитет по Новосибирской области.

«По результатам проверки, организованной по сообщениям в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребёнка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность)», — сообщили в СК.

По данным следствия, инцидент произошёл из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Ранее телеканал «360» сообщил, что бродячая собака в Новосибирске напала на ребёнка и чуть не загрызла его.